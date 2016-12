Kann man sich gegen Eindringlinge abschotten?

Lassen sich unerwünschte Eindringlinge und Immigranten mit Mauern aufhalten, so wie es US-Präsident Donald Trump bei der Grenze zu Mexiko vorhat? Ein Blick in die Geschichte lässt Zweifel aufkommen.

Von Arne Dettmann

Abbröckelnde Stufen, Pflanzenüberwucherung und Abschnitte, die von Dorfbewohnern als Steinquelle für den Hausbau herhalten müssen: Das größte Bauwerk der Welt, die Chinesische Mauer, vegetiert teilweise in einem bedauernswerten Zustand dahin. China steckt viel Geld in das Unesco-Weltkulturerbe, um eine Instandhaltung zu gewähren, hat allerdings auch selbst mit Bulldozern ganze Abschnitte platt gemacht.

Dabei hatte das Projekt, das wahrscheinlich im 7. Jahrhundert v. Chr. einst begann, einen sehr vitalen Zweck. Das insgesamt 21.000 Kilometer lange Bollwerk sollte vor den nomadischen Reitervölkern aus dem Norden schützen. Meterdicke Wände, Wachtürme und Waffenlager dienten als Grenzbefestigung gegen die wilden Horden aus dem Norden.

Die Mongolen ließen sich dennoch nicht davon abschrecken. Im Jahr 1215 nahmen die Heerscharen des Dschingis Kahn Peking ein, plünderten die Stadt und setzten sie in Brand. Enkel Kublai Kahn ließ auf den Trümmern seine neue Hauptstadt errichten und wurde Kaiser von China.

Wie war das möglich gewesen? Hatte die Mauer versagt? – Wahrscheinlich schon. Möglicherweise hatte Dschingis Kahn einfach einen Umweg nach Westen eingeschlagen und war somit das Kernstück der Mauer umgangen. Südlich der Großen Mauer schuf er dann ein Lager für weitere Eroberungsfeldzüge.

Dem Beispiel des mongolischen Großkahns folgend ließ auch die Wehrmacht beim Angriff auf Frankreich 1940 einfach deren gesamte Maginot-Linie einfach links liegen und wählte beim Vormarsch den Weg über Belgien. Eine weitere deutsche Angriffsspitze stieß bei der Maginot-Linie just dort erfolgreich durch, wo das Verteidigungssystem aus Bunkern und Festungen am schwächsten war.

Es ließen sich zwei Lehren aus diesen Beispielen ziehen: Erstens bedeuten riesige Grenzwälle und Befestigungsanlagen einen enormen Aufwand an Material und Menschenkraft – beide sind nicht immer im ausreichenden Maße vorhanden. Eine verletzbare Stelle gibt es fast immer. Sind es gar mehrere, wird eine sicher geglaubte Bastion zum Schweizer Käse.

Andererseits verhalten sich unerwünschte Eindringlinge nicht immer so, wie es von den Verteidigern gewünscht ist. Paradoxerweise hatte Hitler aus seinen eigenen Erfolgen im Frankreichfeldzug nichts gelernt und ließ später den 2.685 Kilometer langen Atlantikwall errichten. Der Abwehr-Erfolg war recht bescheiden: Die Stellungen in der Normandie hielten der Invasion der Alliierten nur einen Tag stand.

Das vielleicht verrückteste Beispiel einer fragwürdigen Barriere bildet die 1.400 Kilometer lange innerdeutsche Grenze nach dem Zweiten Weltkrieg. Selbstschussanlagen, Splitterminen, 5-Kilometer-Sperrzone, 500-Meter-Schutzstreifen, Stacheldraht und Sperrgitter teilten Deutschland in Ost und West. Insgesamt forderte dieser Todesstreifen einschließlich der Berliner Mauer 872 Todesopfer, den Großteil stellen Menschen beim Fluchtversuch.

Der DDR kostete der Bau, Ausbau und die ständige Bewachung und Unterhaltung der Grenze jahrzentelang Milliarden an Mark und band 40.000 Mann Grenztruppen, deren Arbeitskraft für die Volkswirtschaft verloren waren – ein Wahnsinn sondergleichen. Der «Erfolg» darf dennoch als bescheiden betrachtet werden: Von 1949 bis 1990 verließen immerhin über 3,8 Millionen Menschen den Staat, viele von ihnen illegal und unter großer Gefahr. Am Ende fielen Mauer und Grenze – kurioserweise nicht aufgrund überlegener Angreifer von außen.

Hatte die DDR-Führung versucht, die eigene Bevölkerung im Staat einzusperren, war das Römische Imperium doch intelligenter gewesen und hatte erkannt, dass man sich nicht zumindest nicht hermetisch gegen die germanischen Horden abriegeln konnte. Der ab dem 1. Jahrhundert gebaute Limes – lateinisch Schneise oder auch Grenzweg – bestand aus Steinmauern, hölzernen Palisaden, Gräben sowie Ketten von Kastellen und Wachtürmen, um mit Hilfe dieser Sperranlagen den Personen- und Warenverkehr zu kontrollieren. Der Limes diente als «Friedensgrenze» und nicht als Eiserner Vorhang. Zur Abwehr von größeren Angriffen war er weder gedacht noch geeignet.

Allerdings wurden auch die Römer von den Ereignissen langsam aber sicher überrollt. Im Laufe der Jahrhunderte waren sie immer weniger in der Lage, die Grenze effizient zu verteidigen. Der Siedlungsdruck germanischer Gruppen nahm zu, die sogenannte Völkerwanderung gilt heute in der Geschichtsforschung als ein wesentlicher Faktor bei der Auflösung des Weströmischen Reiches. Schlagbäume, Schranken und Demarkationslinien hinderten die «Barbaren» nicht, ins Reich einzufallen und im Fall der Vandalen sogar über Spanien zu wandern und sich bis nach Nordafrika auszubreiten.

Sollte also US-Präsident Donald Trump in absehbarer Zeit einen Antrittsbesuch in Deutschland unternehmen, dann könnte Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn vielleicht zum archäologischen Bodendenkmal Obergermanisch-Raetischer Limes einladen. Das Weltkulturerbe erstreckt sich auf einer Länge von 550 Kilometern und diente zwischen Rhein und Donau dazu, die Römer von den Germanen abzugrenzen. Historiker streiten noch darüber, ob der Wall an dieser Stelle in einem einzigen Ansturm fiel oder ob es sich um einen kontinuierlichen Prozess des Niedergangs handelt, der äußere und innere Ursachen aufweist.

In jedem Fall ist er ein Beispiel dafür, dass – ähnlich wie Trumps Großeltern väterlicherseits, die aus Deutschland in die USA ausgewandert waren – der Mensch stets umhergezogen ist. Mal in friedlicher Absicht, mal aggressiv im Krieg. Und nur selten hielten ihn dabei Mauern und Grenzzäune auf.